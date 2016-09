Doodgeboren kinderen mogen geboorteakte krijgen

De registratie is op vrijwillige basis. Ouders krijgen de keuze, ook met terugwerkende kracht, of hun doodgeboren kind in de basisregistratie wordt opgenomen. Ouders kunnen nu al een speciale akte laten opmaken bij de burgerlijke stand voor een doodgeboren kind. Met de nieuwe afspraken wordt een geboorteakte mogelijk. Voor de registratie is druk gelobbyd.



Verheugd

Initiatiefneemster Natasja Geyteman, columniste Roos Schlikker en auteur Jeannette Rietberg laten weten dat ze verheugd zijn. Ze noemen de registratie niet alleen een erkenning van het bestaan van de kinderen, maar ook een recht dat deze kinderen toekomt. ,,Door deze aanpassing in het beleid krijgen doodgeboren kinderen dezelfde behandeling als kinderen die kort na de geboorte zijn overleden'', aldus de vrouwen.



Geytman overhandigde in maart een petitie aan de Tweede Kamer. Die werd door 80.000 mensen ondertekend. Zij wilde een aanpassing in de wet. Daarin staat nu te lezen dat kinderen die dood worden geboren 'geacht worden nooit te hebben bestaan'. Met de toezegging van beide ministers komt daar een einde aan.