Doodrijder 4-jarig jongetje Zelhem in hoger beroep

Zonnig lenteweer blijft voorlopig ver weg

10:33 Het blijft de komende dagen koud, maar wel overwegend droog. 's Nachts is er kans op vorst. ,,Het weerbeeld doet meer denken aan vroeg in maart, dan halverwege april", vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza. Vanmiddag kan er zelfs wat winterse neerslag zoals natte sneeuw of korrelhagel vallen.