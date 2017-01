Doodstraf keert niet terug in verkiezingsprogramma SGP

Maar nu de SGP met lijsttrekker Kees van der Staaij heeft gekozen voor de verkiezingsslogan 'Voor het leven' (dus tegen euthanasie en abortus) is dat lastig te rijmen met een pleidooi vóór de doodstraf.



Een aantal SGP'ers meent echter dat de doodstraf bij moord met voorbedachte rade en terroristische aanslagen 'de eis naar Gods woord'. In vorige verkiezingsprogramma's stond de herinvoering van de doodstraf nog wél genoemd, zo stelde Dirk van der Sluis, de voorzitter van de SGP-afdeling Zwartewaterland. ,,Wijk niet af van onze Bijbelse kernwaarden", zo riep hij zijn partijgenoten op.



Homohuwelijk



Het partijbestuur raadde de wijziging af. De partijleden namen dat advies uiteindelijk over, zoals zij ook met andere amendementen deden. Zo wilden de SGP'ers het afschaffen van het homohuwelijk expliciet genoemd hebben in het verkiezingsprogramma. Ook dat is verdwenen uit het nieuwe program, waar het vervangen is voor het vastleggen van het 'klassieke gezin met vader, moeder en kinderen' in de Grondwet.



Het amendement om desondanks expliciet te noemen dat de Staatkundig Gereformeerde Partij - de oudste partij van ons land - voorstander is van het afschaffen van het homohuwelijk, werd met een nipte minderheid weggestemd, zo oordeelde het partijbestuur na het inschatten van de opgestoken handen.



Voorstellen



SGP-afdelingen dienden een overzichtelijke hoeveelheid van 90 wijzigingsvoorstellen voor op het verkiezingsprogramma. Bij andere partijen zijn dat er doorgaans honderden. De amendementen varieerden van principiële punten zoals homohuwelijk of doodstraf, maar ook wijzigingen in de tekst zoals het wijzigen van het woord 'dijkgraaf' in 'dijk- en watergraaf'.