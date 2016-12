Doodzieke Tijn haalt zes ton op met nagellakken voor Serious Request

Ambtsketting

Zijn inzet voor de actie, terwijl hij nog minder dan een jaar te leven heeft, raakte ook burgemeester van Breda Paul Depla. ,,Tijn is de ambassadeur van het Glazen Huis. Vandaag is Tijn de baas in Breda. Hij neemt de stad over", zei burgemeester Depla, even voordat hij het mannetje voor een dag benoemde als burgemeester. ,,Wij gaan er voor zorgen dat Tijn een geweldige dag gaat beleven. Heel diep respect dat je dit kunt."



Op de vraag of het Rode Kruis nog iets voor Tijn gaat doen, antwoordt Stoffels instemmend. ,,We gaan zeker nog iets regelen, maar wat ligt ook aan 3FM. We gaan hem in ieder geval goed begeleiden, omdat er nu ook heel veel op hem afkomt. Dat geeft hem energie, maar we moeten hem ook beschermen, zodat hij niet zelf in de problemen komt."



De actie van Tijn is hier te vinden.