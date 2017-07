Draconische maatregel houdt amokmaker buiten de deur

De aanwezigheid van asielzoekers uit veilige landen die op strooptocht door Europa trokken, zorgde al eerder voor ophef. Hoewel het duidelijk is dat zij hier niets hebben te zoeken én zich bovendien stelselmatig misdragen, kunnen deze mensen niet het land worden uitgezet, vanwege internationale verdragen en afspraken. Nu zijn er nieuwe rapportages over ‘criminaliteit en vreemdelingen’ bekendgemaakt, nadat De Telegraaf op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) een verzoek had ingediend. Het resultaat is tamelijk schokkend: de meeste criminaliteit door asielzoekers wordt gepleegd door lieden uit veilige landen. Bijvoorbeeld: Albanië, Marokko, Georgië en Algerije.

Deze mensen zijn sowieso kansloos voor een verblijfstatus, maar kunnen hier door bestaande asielwetten tijdens hun procedure vertoeven, een periode die ze dus misbruiken om te stelen, plunderen en frauderen. Het rapport van de politie is ook opvallend, omdat staatssecretaris Klaas Dijkhoff, de coming man van de VVD, ruim een half jaar geleden toezegde dat-ie notoire amokmakers uit deze landen strenger zou aanpakken. Hij had het toen over versnelde plaatsing in vreemdelingenbewaring, het afschaffen van vertrekpremies – die bestonden écht – en een stevig gesprek met de landen waar deze overlastgevers vandaan komen. Het heeft kennelijk allemaal niet mogen baten.

En dan schijnen deze criminelen uit veilige landen ook niet altijd vervolgd te worden – tot grote frustratie van de politie – omdat het eenvoudiger is iemand uit te zetten als die persoon niet in een strafrechtelijk proces zit.



Het geeft eens te meer aan dat een centrale Europese aanpak niet altijd goed werkt. Er zijn inderdaad internationale verdragen waardoor onze staatssecretaris niet zomaar iedere criminele asielzoeker het land kan uitzetten. Maar er is genoeg ruimte om deze mensen op een andere manier te ontmoedigen om naar ons land te komen.



Op het moment dat we strengere straffen invoeren voor mensen die op deze manier de wet overtreden en daarbij ons humane asielbeleid misbruiken, kunnen ze harder worden aangepakt, bijvoorbeeld in de vorm van onmiddellijke detentie en fikse geldboetes.



Alleen dit soort draconische maatregelen zorgt ervoor dat in het land van herkomst een pleziertocht naar Nederland wordt ontmoedigd. Want wie wil er nu naar een land waar ze meedogenloos zijn voor fraudeurs? Misschien een puntje voor aan de formatietafel.