Dragqueen Orlando neemt iedereen op de hak

Zo gauw de pancake op zijn huid zit, de oogschaduw zijn ogen groot maakt en de lipstick zijn mond zwoel, begint als vanzelf het spel.



,,Het is theater, entertainment, mensen vinden het leuk. Mijn uiterlijk brengt ze in verwarring. Een fractie van een seconde zie je ze twijfelen: is het een man of een vrouw? Het geeft me een gevoel van, ja, macht - ik kan er geen ander woord voor verzinnen. Sommige heteromannen raken weleens een beetje van slag. Als ze me, vaak geheel tegen hun verwachting in, een mooie vrouw vinden. Opwindend misschien zelfs wel.’’