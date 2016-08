Drie jaar cel en tbs voor jihadist Mohammed G.

De straf is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM), dat twee weken geleden een celstraf van twee jaar met tbs eiste.



G. werd opgepakt terwijl hij zich op de uitreis voorbereidde en een vals paspoort probeerde te krijgen, aldus het OM. Hij is in de cel gezet en wordt later maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Ontoerekeningsvatbaar

Mohammed G. kwam de afgelopen jaren vaak in het nieuws. Eind 2013 werd hij veroordeeld, omdat hij samen met Omar H. plannen had gemaakt om deel te gaan nemen aan de jihad in Syrië. Hij kreeg geen straf, omdat hij volgens het OM volledig ontoerekeningsvatbaar was in de periode dat hij zijn plannen maakte. Volgens de kranten was dat vanwege paranoïde schizofrenie. Zijn advocaat kan daar niets over zeggen.



Volgens zijn raadsman werd hij vervolgens een jaar lang opgenomen in een psychiatrische kliniek. Daarna ging hij naar zijn familie in Irak. Na een mislukte poging Turkije in te reizen keerde hij in maart vorig jaar terug naar Maastricht. Daar vond hij een onderkomen bij het Leger des Heils.



Propaganda

In april 2015 werd G. nogmaals opgepakt, toen op verdenking van het voorbereiden van of deelnemen aan terroristische activiteiten. De rechter vond het bewijs toen onvoldoende en G. werd na twee weken vrijgelaten. In augustus kwam G. nogmaals in het nieuws, omdat hij propaganda van IS verspreidde via Twitter.