Drie jaar celstraf geëist voor verkrachting en drogeren 15-jarig meisje

Tegen twee mannen van 19 en 26 jaar heeft het OM celstraffen van drie jaar geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een 15-jarig meisje. Zij zouden in augustus 2015 om de beurt het meisje in een auto hebben verkracht nadat ze werd gedrogeerd.

Het meisje zou door haar ex-vriend zijn gedwongen naar het Mercatorplein in Amsterdam te komen. Anders zou hij naaktfoto’s van haar op internet zetten. Ze trof hem in een auto aan met de twee verdachten en één persoon achter het stuur. Volgens het OM moest ze wit poeder opsnuiven en een stukje van een blauwe pil innemen. Het meisje weigerde in eerste instantie.

Haar ex-vriend zou echter hebben gedreigd niet alleen de naaktfoto’s openbaar te maken, maar ook in de brievenbus van haar ouders te gooien. Met z’n vieren zouden ze naar recreatiegebied Spaarnwoude zijn gereden waar ze vervolgens om de beurt zou zijn verkracht door de twee verdachten.

Uit toxicologisch onderzoek bleek later dat ze cocaïne en MDMA in haar bloed had.

Ernstigste feiten

De 19-jarige jongen, die destijds 18 jaar was, moet volgens de officier van justitie volgens het volwassenrecht worden berecht vanwege de ernst van het feit. ,,Verkrachting is één van de ernstigste feiten die je iemand kunt aandoen. Niet alleen lichamelijk, maar zeker ook de psychische gevolgen voor het slachtoffer. Niemand greep tijdens de verkrachting in. Ze gingen gewoon hun gang zonder zich om haar te bekommeren,” aldus de officier van justitie.