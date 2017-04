Dringende oproep aan politiek voor betere verkeersveiligheid

Volgens de partijen kan alleen op die manier het stijgende aantal doden per jaar in het verkeer een halt worden toegeroepen. De betrokken organisaties hebben een plan uitgewerkt met vijf kernpunten om het verkeer op de weg veiliger te maken. Volgens de laatste cijfers nam in 2015 het aantal doden in het verkeer toe van 570 (in 2014) naar 621. De cijfers van 2016 worden in mei verwacht.