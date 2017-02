Dronken automobilist poept politiebureau onder

Klaassen leidt Ajax naar zege op Vitesse

16:32 Davy Klaassen heeft de titelkansen van Ajax met een countergoal in leven gehouden in Arnhem. De Oranje-international velde zondagmiddag in een boeiend voetbalgevecht Vitesse. Hij had de klus voor de Amsterdamse club nog veel makkelijker kunnen maken in GelreDome, maar in de tweede helft werd zijn strafschop gekeerd door Elkoy Room.