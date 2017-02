Droom homostel 'All You Need' komt uit: We krijgen een jongetje!

Het was Nancy, de moeder van Leon, die in januari 'dokter Love' Robert ten Brink aanklampte met de mededeling dat het 'verrot moeilijk' is voor een Nederlands homostel een baby te krijgen. Leon en Roy liepen tegen een berg van regeltjes op en geld voor een adoptie was er niet.



Na hun oproep op tv zagen de Sassenheimers verschillende vrouwen die hen wilden helpen, maar de klik bleef uit. Totdat ze via via in contact kwamen met Fabiënne en haar vriend Matthijs, ook wonend in Sassenheim. ,,Vanaf het eerste moment was die klik er. We keken niet weg van elkaar en het voelde gewoon goed'', blikt Leon terug op het moment dat hij en zijn grote liefde Roy in maart met het koppel praatte.



Het belangrijke onderwerp - het draagmoederschap - bleef nog onbesproken. ,,Maar we zaten continu op de app. Toen we er eenmaal over begonnen waren, was het officieel.''



Nadat het koppel onder begeleiding van de huisarts en draagmoederschap-stichtingen aan alle regeltjes hadden voldaan, kwam er al snel goed nieuws. Fabiënne was al na één poging zwanger. ,,We stonden perplex en waren sprakeloos. Je kunt zoiets met zoveel woorden uitleggen, maar die heb ik gewoon niet. Nog steeds besef ik het soms niet'', aldus een enthousiaste Leon. ,,We zijn zo lang met onze kinderwens bezig geweest, dat je bijna niet meer denkt aan het moment dat het écht lukt.''