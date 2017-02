Droom komt uit: Maartje (8) wordt bruidsmeisje van Brabants stel

De oproep in de krant: – 'Bij wie mag Maartje van 8 bruidsmeisje zijn? Ze wil dit zóóó heel erg graag, maar iedereen die we kennen is al getrouwd. U maakt haar daar erg blij mee!' – leverde meteen succes op.



Radio 2 belde naar aanleiding van de advertentie in AD vandaag met de moeder Sandra Houweling. Ze vertelde hoe het verhaal tot stand was gekomen. Maartje stond weer in haar bruidsjurk. ,,Mama mag ik nou een keer bruidsmeisje spelen. Ik was zelf de krant aan het lezen. Dus ik zeg, nou we zetten wel een oproep in de krant."



Houweling: ,,Vervolgens vroeg ze elke dag. Heb je het nou in de krant gezet. Dus ik van de week tikketikketik, Maartje wil bruidsmeisje zijn en toen zag ik het vandaag ineens in de krant."