Dubbel zoveel file door storingen

Uit documenten in bezit van het AD blijkt dat verstoringen aan bruggen en tunnels sinds 2012 zijn verzevenvoudigd. Files als gevolg van die storingen zijn in 2016 verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor.

In de eerste 46 weken van 2016 kampten bruggen, tunnels en spitsstroken met 131 storingen. Dat is meer dan het dubbele vergeleken met 2015, toen het totaal aantal bleef steken op 63. De laatste jaren is het aantal verstoringen explosief gestegen. In 2012 bleef het aantal meldingen bij Rijkswaterstaat nog beperkt tot 18. Dat blijkt uit cijfers die het AD verkreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Het aandeel files dat wordt veroorzaakt door storingen is volgens de Verkeers Informatiedienst (VID) verdubbeld vergeleken met 2015. ,,In 2016 hadden we twee keer zoveel file door dit soort problemen als in 2015,’’ verklaart Patrick Potgraven van de VID. ,,Mensen stonden in juni bijvoorbeeld urenlang in de verzengende hitte vast voor de Afsluitdijk. Hulpdiensten kwamen zelfs water uitdelen. In december was het raak voor de Leidscherijntunnel en stonden mensen daar muurvast.’’

Steeds vaker

Volgens Rijkswaterstaat komen tegenwoordig vrijwel dagelijks kleine en grote storingen voor en is dit deels te wijten aan het toenemend gebruik van computers. Nieuwe bruggen en viaducten zijn volgens de wegbeheerder ‘storingsgevoelig’ doordat er ‘steeds vaker complexe ICT wordt toegepast’. ,,Bij oudere objecten zien we dat vooral de ICT-onderdelen aan het einde van hun technische levensduur zijn, waardoor er vaker storingen optreden’’, aldus woordvoerder Stefanie Overdijk. ,,Techniek is niet onfeilbaar en oponthoud als gevolg van storingen is onvermijdelijk.’’

Op het totaal aantal files valt het aandeel dat wordt veroorzaakt door verstoringen volgens de VID en Rijkswaterstaat nog altijd mee. Verkeersdrukte tijdens de spits en ongevallen scoren het hoogst. Storingen staan volgens de VID ongeveer op plek 15 in de lijst van grootste fileveroorzakers en scoren daarmee ongeveer net zo hoog als gekantelde vrachtwagens. Potgraven: ,,Zo’n 0,3 procent van de files is het direct gevolg van die storingen. Maar doordat mensen moeten omrijden ontstaan er ook files op omliggende wegen.’’ Hoeveel files de verstoringen precies veroorzaken is volgens de verkeersexpert lastig te becijferen. ,,Doordat het steeds drukker wordt op de weg past het verkeer gewoon niet meer op de alternatieve route.’’

Sms'jes

Rijkswaterstaat benadrukt dat ze er ‘hard’ aan werken om storingen te voorkomen. En om als die storingen zich toch voordoen de hinder voor de vaar- en weggebruiker zo klein mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door het inzetten van verkeersbegeleiders, omleidingsroutes of sms’jes die de weggebruikers moeten waarschuwen.



Volgens Verkeersminister Melanie Schultz van Haegen wordt verreweg het grootste deel van de 4.000 bruggen en viaducten ‘probleemloos’ gebruikt. De VVD-bewinsvrouw informeert de Kamer dit voorjaar over de lessen die ze heeft geleerd van de problemen met de Merwedebrug. In oktober 2016 kwamen bij inspecties aan de brug over de A27 bij Gorinchem haarscheurtjes aan het licht, waardoor het niet meer verantwoord was om met zware vrachtwagens over de brug te rijden. In de zomer volgt een stand van zaken over het beheer en onderhoud van de belangrijkste bruggen bij snelwegen. Hierbij wordt ook duidelijk in hoeverre er bij bruggen sprake is van achterstallig onderhoud.