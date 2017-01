Dubbel zoveel file door storingen

Rijkswaterstaat benadrukt dat ze er ‘hard’ aan werken om storingen te voorkomen. En om als die storingen zich toch voordoen de hinder voor de vaar- en weggebruiker zo klein mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door het inzetten van verkeersbegeleiders, omleidingsroutes of sms’jes die de weggebruikers moeten waarschuwen.



Volgens Verkeersminister Melanie Schultz van Haegen wordt verreweg het grootste deel van de 4.000 bruggen en viaducten ‘probleemloos’ gebruikt, zo schreef zij in november nog aan de Kamer. De VVD-bewindsvrouw informeert de Kamer dit voorjaar over de lessen die ze heeft geleerd van de problemen met de Merwedebrug. In oktober 2016 kwamen bij inspecties aan de brug over de A27 bij Gorinchem haarscheurtjes aan het licht, waardoor het niet meer verantwoord was om met zware vrachtwagens over de brug te rijden. In de zomer volgt een stand van zaken over het beheer en onderhoud van de belangrijkste bruggen bij snelwegen. Hierbij wordt ook duidelijk in hoeverre er bij bruggen sprake is van achterstallig onderhoud.