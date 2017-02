CDA-bestuurder opgepakt voor drugsfabriek op erf

21:05 Een van de grootste Nederlandse drugslabs ooit blijkt op het erf van de penningmeester van het CDA voor regio Heeze Leende Sterksel te staan. Wim van der P. (51) werd gisteren met zijn vrouw en zoon aangehouden in hun boerderij aan de Hoogeindseweg in Leende. Dat heeft bestuurslid Jos Vos van de lokale CDA-afdeling bevestigd naar aanleiding van berichten hierover in regionale media.