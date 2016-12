Duits vuurwerk steeds populairder

Volgens de politie moet de invoer van vuurwerk officieel minimaal 48 uur van tevoren worden gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het vuurwerk moet aan de in Nederland geldende eisen voldoen, maar Duits vuurwerk is meestal anders van samenstelling. Particulieren mogen hoe dan ook niet meer dan 25 kilo vuurwerk in bezit hebben. In Kranenburg laden sommige kopers voor de hele familie en hun buurt in. ,,Als we een Nederlander met een zwaarbeladen auto of een boedelbak uit Duitsland zien komen, zullen we waarschijnlijk wel even om opheldering vragen'', waarschuwt de politiewoordvoerder.