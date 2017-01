Duitse wasbeertjes steken de Nederlandse grens over

De kans is groot dat de wasbeer zich binnenkort echt in Nederland gaat vestigen. Dat stellen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Het aantal wasberen in Duitsland groeit en verspreidt zich zo snel, dat ze waarschijnlijk op korte termijn de grens zullen oversteken.

Tussen 2009 en 2015 werd in Nederland al negentig keer een waarneming van een wasbeer geregistreerd. Een enkeling komt hier dus al voor. Vermoedelijk zijn dat ontsnapte of vrijgelaten wasberen, want van gevestigde populaties is in Nederland geen sprake. Maar daar komt volgens de onderzoekers verandering in.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die wilde meer inzicht in de verspreiding en mogelijke vestiging van het dier in Nederland, omdat wasberen de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen door de parasieten en 'wasbeer rondworm' die ze bij zich dragen.

Na ontsnappingen en vrijlatingen van de wasbeer in Duitsland, is het nooit meer gelukt om het roofdier uit te roeien.

De wasbeer komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika, maar is in grote delen van Duitsland terechtgekomen door vrijlatingen en ontsnappingen uit een fokkerij in de jaren dertig en veertig. Het is daarna nooit meer gelukt om de soort in Europa uit te roeien. Integendeel, volgens de Wageningse onderzoekers zijn de populaties explosief gegroeid.

De aantallen in Duitsland zijn in tien jaar (2004-2014) vervijfvoudigd. In de deelstaten die grenzen aan Nederland groeit de populatie gemiddeld met twaalf procent per jaar. De onderzoekers voorspellen op basis van die cijfers, een vergelijkbare toename voor het aantal wasberen in Nederland.

Een enkele wasbeer is al eens gespot in Nederland, maar van een gevestigde populatie is nog geen sprake.

De kans op besmetting is waanzinnig klein. In Noord-Amerika waren tien gevallen bekend in een tijdsbestek twintig tot dertig jaar. Volgens roofdierenspecialist Jaap Mulder moeten we ons niet bang laten maken voor de komst van het ogenschijnlijk schattige roofdiertje. ,,Ik heb wel eens uitgezocht hoe vaak besmettingen in Noord-Amerika hebben plaatsgevonden door parasieten op de wasbeer. Ik meen dat het ging om tien besmettingen in een tijdsbestek van twintig tot dertig jaar", zegt hij. ,,De kans op besmetting is dus waanzinnig klein.''

Mulder ziet de wasbeer als een fascinerend dier dat letterlijk en figuurlijk heel handig is. ,,Hij heeft handjes, waar die veel mee kan. Zo kan hij bijvoorbeeld makkelijk over gaas klimmen en sluitingen openmaken van een kippenhok'', vertelt de bioloog. ,,Maar hij gebruikt ze voornamelijk om voedsel te zoeken in ondiep water. Met zijn handen tast hij de modder af op zoek naar slakken, visjes en padden.''

De enige reden waarom de ontwikkeling volgens Mulder niet gewenst is, is omdat die is veroorzaakt door de mens. ,,Wasberen komen hier van nature niet voor, maar er is nu niets meer tegen te doen. Bestrijden heeft geen zin, dat hebben we in Duitsland allang gezien, dus we zullen ermee moeten leren leven.'' Of we daar nog iets bijzonders voor moeten doen? ,,Nee hoor, ik zou zeggen: geniet er lekker van als je er eentje ziet.''

