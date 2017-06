Duizenden lopen mee in stille tocht voor Savannah

VideoDuizenden mensen liepen vanavond in Bunschoten mee in de stille tocht voor de 14-jarige vermoorde tiener Savannah Dekker. Het meisje werd zondag gevonden in een sloot bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten.

De twee dagen daarna stormde en regende het. Een half uur voor aanvang van de stille tocht gaat de wind ineens liggen en schijnt de zon. Duizenden mensen verzamelen zich donderdagavond bij het gemeentehuis van Bunschoten-Spakenburg en leggen de drie kilometer lange tocht in een oorverdovende stilte af. In de verte klinkt het ritmische geluid van de grote trom, verder slechts het geschuifel van duizenden voeten en het geritsel van bossen bloemen. Enkel gekleurde, in alle kleuren van de regenboog, want daar hield Savannah van.

Het handjevol mensen dat niet meeloopt in de tocht staat langs de kant van de weg, in de voortuinen en achter de ramen. Ze kijken met de hand voor de mond toe. Bij woon- en zorgcentrum De Haven ziet een twintigtal vrouwen in de traditionele Spakenburgse klederdracht met gebogen hoofden hoe de stoet voorbij loopt. Als de voorkant van de tocht voor de tweede keer de Molenstraat oversteekt, is te zien hoe nog eens duizenden mensen aan de stille tocht beginnen. Het dorp is uitgelopen.

'Bunschoten huilt' zegt burgemeester Melis van de Groep in zijn toespraak voorafgaand aan de twee minuten stilte. Treffender had hij het niet kunnen verwoorden. De inwoners houden elkaars handen vast, knuffelen en ondersteunen elkaar. Ouderen in rolstoel en achter de rollator, gezinnen, jonge kinderen, ouders en tieners, klasgenoten en vriendinnen van Savannah. Iedereen loopt mee. Volgens de deelnemers is dat normaal. Dat doe je voor elkaar. Voor de nabestaanden. ,,Meer kunnen we niet doen,” verzucht een geëmotioneerde man.

Via via kent iedereen Savannah. Sommige kenden haar persoonlijk, anderen alleen van gezicht. In de straten waar de stoet langs loopt hangt bij iedere woning de vlag halfstok. De familie van Savannah loopt niet mee. Voor hen is het te zwaar om bij de tocht aanwezig te zijn.

Van de Groep bedankt de deelnemers namens de familie. ,,Het voelt voor hen in deze dagen van kilte als een warme deken van liefde.” Aan het einde van stille tocht, bij Savannah’s school het Oostwende College, staan twee borden met daarop de tekst: Savannah, we zullen je missen en Savannah, voor altijd in ons hart. De meegenomen bloemen worden op het grasveld voor de school gelegd, bij de duizenden kaarsjes, brieven en knuffels.

,,Dat dit één van ons is overkomen.” Het altijd gezellige bakkers- en visdorp is in diepe rouw.

