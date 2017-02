Eddy filmde plofkraak: Door de klap viel mijn telefoon uit mijn handen

Het bleek nog best een uitdaging om de plofkraak te filmen: ,,Die explosie leverde echt een grote klap op. Zelfs zo hard dat m’n telefoon gewoon uit mijn handen viel.’’ Waarschijnlijk is dat ook de reden dat het laatste stukje van de plofkraak, het moment dat de daders er vandoor gaan op een scooter, niet op het filmpje staat. ,,Dat vind ik wel jammer’’, zegt Rietman. ,,Ik dacht echt dat ik alles had gefilmd.’’



Dankzij de alertheid van de Rietmans was de politie binnen vijf minuten ter plaatse. Toch wisten de daders op het nippertje op de scooter te ontkomen. ,,Het scheelde echt maar 10 meter’’, vertelt Rietman. ,,De enige reden waarom ze ontsnapt zijn, is omdat ze snel een steegje in reden waar de politieauto niet door paste.’’ Rietmans vermoeden was dat het tweetal richting de A1 reed, waar ze er met een vluchtauto vandoor konden gaan. De politie heeft in de omgeving van de A1 echter niets aangetroffen.