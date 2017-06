Een bijzondere jongen: alleen op Facetime kon Tharu zichzelf zijn

Tharukshan (6 juli 2001) komt in 2015 op de mavo van het Grotius College in Heerlen. Hij is dan al zo’n vijf jaar in Nederland en is het jongste kind van de Sri Lankaanse familie Selvam, die vanwege de burgeroorlog asiel krijgt.



De Selvams settelen zich in de volkswijk Meezenbroek. Vader en moeder worstelen met de taal, maar de vier kinderen spreken al snel Nederlands. De oudste broer doet een opleiding elektrotechniek, de oudste zus verpleegkunde en de jongste accountancy.



Tharuskhan is op school een opvallende verschijning. Hij lacht veel, is bevriend met tientallen leerlingen, ook uit hogere klassen, en houdt van bonte kleding: een net gestreken broek, een rode bloes. Vanwege zijn gekleurde contactlenzen is zijn bijnaam ‘Blauw Oog’.



Hij hangt op school bijna alleen met meisjes rond, houdt van vrouwelijke dingen als zangeres Nicky Minaj, series als Pretty Little Liars, en make-up tutorials. Hij wil later beroemd worden. Als YouTuber. Of zanger.