Een hoofd vol angsten heeft geen plek voor dromen

'Gebruik je gezonde verstand, jongen.' We horen het nog tegen ons zeggen. Soms was het een leraar, soms een vader - en altijd met de beste bedoelingen. Maar daarnaast was er een andere stem, van een andere leraar, een moeder of een goede vriend: ,,Vertrouw gewoon op je gevoel, dan komt het allemaal goed." Opeens hadden we een probleem. Want ons gevoel zegt niet altijd hetzelfde als ons verstand. Dus waar luister je dan naar?



Misschien herken je het ook bij jezelf. Je gevoel zegt: ik wil stoppen met die baan. Je verstand zegt: wees blij dat je een baan hebt en dus brood op de plank. Je gevoel zegt: ze kwetst me en ik wil haar niet meer zien. Je verstand zegt: het ligt vast aan mezelf, misschien moet ik me niet zo druk maken. Het is een menselijke eigenschap om te denken in zwart of wit. Man of vrouw. Verstand of gevoel. Daarom hebben veel mensen vaak het idee dat ze moeten kiezen. Dat tussen- vormen niet bestaan, of ingewikkeld zijn, of zelfs gevaarlijk. Sterker nog, je identificeert je zelfs met zo'n keuze: ik ben een gevoelsmens. Of: ik ben een echte denker. Misschien herken je zelfs wel dat je vervolgens de neiging hebt om een beetje op de andere kant neer te kijken. ,,Ja, hij zit alleen maar in zijn hoofd, die is het contact met zichzelf helemaal kwijt!" Of: ,,Altijd maar dat gevoel! Denk gewoon eens logisch na!"