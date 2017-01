Een pakje voor de buren weigeren? Ja hoor, dat doe je gewoon

Michiel Nieuwkerk was het vorig jaar spuugzat dat zijn pakje weer niet was bezorgd of dat de ‘buren’ waar zijn pakketje was bezorgd naar de sportschool waren als hij het ’s avonds af wilde halen. Hij begon in Bergen op Zoom ViaTim. Buurtbewoners die toch thuis zijn, nemen de pakjes in ontvangst en iedereen in de buurt weet waar het pakketje is. ,,Het is nu nog een burendienst. Mensen vinden het leuk. Als ze ervoor kiezen om de pakjes ook te bezorgen krijgen ze per pakje 50 cent,’’ zegt Nieuwkerk. Bergen op Zoom loopt als een trein. Volgende maand begint ViaTim in Rotterdam.



Robbie van Eekeren uit Bergen op Zoom neemt per week zo’n tien pakjes aan voor buurtgenoten. ,,Ik werk in de marketing en ben bijna altijd thuis. Het is een burendienst. Ik werd er zelf gek van dat er weer zo’n briefje in de brievenbus lag dat er een pakje niet bezorgd kon worden. Het is voor mij een kleine moeite om mensen nu te helpen.’’