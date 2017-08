Een tropische dinsdag, maar het venijn zit in de staart

Voorlopig hoeft er nog niet gevreesd te worden voor onweer, en is het gewoon lekker zonnig in Nederland. Rond 08.00 uur vanmorgen was het overal in Nederland al rond de 20 graden. Wel was het her en der mistig. Vanmiddag loopt het op tot temperaturen tussen de 26 en de 31 graden. 's Avonds koelt het iets af, en is er vooral in het westen van het land kans op een bui met daarin eventueel onweer. Het wordt vandaag de warmste dag van augustus.