Een weekendje weg met Pasen? Boek dan nu

Lizzy Keizer, directeur marketing & sales bij Landal Greenparks, bevestigt dat ze een groei ziet van het aantal vroegboekingen voor het paasweekend, half april. De boekingen voor Pasen beginnen volgens Keizer meestal na de herfstvakantie en pieken een à twee maanden van tevoren. Maar dit jaar is dat 'veel eerder'. ,,Het is nu al aan de gang. We lopen zeker tien procent voor op de boekingen van vorig jaar.''

De trend ligt in lijn met het onderzoek van NBTC-NIPO dat vorige week naar buiten kwam. Daaruit bleek dat Nederlanders vaker op vakantie gaan in eigen land, als gevolg van van de terreurdreiging. Maar de marketeers van de vakantieparken denken dat de piek in het aantal vroegboekingen komt doordat Pasen dit jaar later in het seizoen valt. Keizer: ,,Mensen hebben hierdoor langer de tijd om te boeken en de kans op mooi weer is groter.''





Citytrips

Booking.com ziet ook een toename in het aantal boekingen met Pasen ten opzichte van vorige jaren. Marije Bakker van de afdeling communicatie houdt nog een slag om de arm wat betreft de populairste bestemmingen van Pasen dit jaar, omdat het merendeel van de boekingen nog geannuleerd kan worden. De afgelopen twee jaren waren Amsterdam, Maastricht en Rotterdam favoriet in eigen land. De meest geboekte overnachtingen buiten Nederland waren in Antwerpen, Parijs en Berlijn.