Eenmalige loop op Afsluitdijk afgelast wegens slecht weer

De organisatie van de Afsluitdijk Open heeft in overleg met Rijkswaterstaat en de gemeente besloten de loop af te gelasten. 'De kans op onweer is aanzienlijk en daarnaast worden windstoten boven windkracht 6 verwacht', aldus de organisatie, die vreest voor de veiligheid van de deelnemers, bezoekers en andere betrokkenen.



,,Op basis van de huidige weersvoorspellingen kunnen we niet garanderen dat we het evenement veilig kunnen organiseren", aldus Koen Hermens van organisator House of Sports. ,,Samen met de veiligheidsdiensten, Rijkswaterstaat en de gemeenten hebben we besloten dat het onverantwoord is om de 7.500 deelnemers, 2.000 fans en 500 vrijwilligers en crewleden daar te laten lopen."



De organisatie laat weten te zoeken naar een andere datum, zodat het eenmalige evenement toch plaats kan vinden.



De Afsluitdijk zou speciaal voor het evenement tussen 01.00 uur en 12.00 uur afgesloten worden voor publiek. Ook dat is dus niet meer aan de orde, meldt de organisatie.