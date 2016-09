Eerste herfstdagen starten zomers

Ondanks de seizoenswissel verwacht Weerplaza dat het weer rustig blijft de komende dagen. Van herfststormen is zeker geen sprake. Vandaag en morgen zijn er wolkenvelden afgewisseld met zonnige momenten, op de ene plek is wat meer dan op de andere. Met temperaturen rond de 20 graden en weinig wind is het ook nog steeds zacht.

Zachte start

Vrijdag is de eerste hele herfstdag en zowaar, er kan een bui vallen. Ook is er net iets meer wind waardoor er waarschijnlijk wat meer bladeren van bepaalde boomsoorten vallen. Het blijft wel zacht. In het weekend stijgt de temperatuur zelfs een paar graden en is het aangenaam weer. Zaterdag blijft het droog, zondag kan er later op de dag wel een lokale bui vallen.

De meteorologische herfst is al op 1 september begonnen. ,,Op veel kalenders en in agenda's begint de astronomische herfst op 21 september maar dat is eigenlijk best gek", zegt meteoroloog Raymond Klaassen. "De herfst begint eigenlijk nooit op de 21ste maar altijd op de 22ste of 23ste september." Het is zelfs zo dat niemand op de wereld die nu leeft, dit ooit heeft meegemaakt.