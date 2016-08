Eerste zware onweersbuien gearriveerd in Nederland

Het KNMI raadt iedereen daarom aan de weerberichten en waarschuwingen goed in de gaten te houden. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen volgens het weerinstituut hinder ondervinden.



Rond half 11 vanochtend ontstonden de eerste onweersbuien bij Parijs. Vanmiddag trekken de buien noordwaarts waardoor Weerplaza verwacht dat in de late middag of vroege avond de eerste buien Zuid-Nederland bereiken.



Eerste onweersbuien

Boven de provincie Utrecht, ten noordwesten van de stad Utrecht, is rond de klok van 15.30 uur vanuit het niets een zware onweersbui ontstaan. Er is kans op veel bliksemontladingen, veel regen in korte tijd, grote hagel en zware windstoten van 75-100 km/uur.



De atmosfeer is erg onstabiel van opbouw, maar er ontstaan niet eerst massaal stapelwolken boven Nederland. Wanneer alle ingrediënten (vocht, warmte en krachtig opstijgende lucht) aanwezig zijn ontstaat direct een grote stapelwolk die in een kwartier tijd kan doorgroeien tot een onweersbui.



Waarschuwing

De strandwacht van Ouddorp op Goeree-Overflakkee waarschuwt strandgangers dan ook niet met een luchtbed het water op te gaan. Dat is ,,niet toegestaan en tevens levensgevaarlijk''. De wind is aflandig, dus mensen lopen het risico dat ze naar open zee worden geblazen als ze nietsvermoedend liggen te dobberen. Volgens RTV Rijnmond hebben de strandwachten al vier mensen gered die te ver waren afgedreven. Op de stranden staat windkracht 5 uit het oosten.



Hittegolf

Nog voor het middaguur is op het officiële weerstation Arcen in Limburg de lokale hittegolf van augustus een feit geworden, aldus MeteoGroup. ,,Daarnet was het er minstens 25,0 graden, de vijfde zomerse dag op rij die nodig was om aan de definitie van een hittegolf te voldoen.'



Hitteplan

Morgen wordt het overigens in het noorden van het land met een maximumtemperatuur van 24 graden koeler dan de afgelopen dagen. in het zuiden blijft het wel tropisch warm. In het westen is bewolking en in het oosten schijnt de zon, maar later op de dag trekken de wolken oostwaarts.



Code geel blijft voor heel Nederland van kracht vanwege de dagenlange aaneengesloten warme periode. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM blijft ook actief.