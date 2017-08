‘Eigenaars Chickfriend criminelen? Nee, gewoon normale boerenjongens’

Wim de Vries in Terschuur runt de Biohof met 18.500 kippen. Op 4 maart behandelde Chickfriend zijn stal. ,,Superjongens. Hartstikke best. Die ene jongen, Martin, kende ik nog van vroeger toen hij geholpen had om een stal schoon te maken. Daar zit geen crimineel bloed in. Wat ze wisten zal de rechter uitmaken.’’ Ook kippenboer Jan van de Heuvel in Lunteren krijgt Chickfriend over de vloer. ,,Gezellig ouwehoeren met ze. Gewoon normale boerenjongens. Voor onze stal met 30.000 scharrelkippen waren we 3 mille kwijt. Maar dan was je er wél vanaf.’’



Het verhaal is overal hetzelfde. Niemand heeft argwaan. Mathijs en Martin komen hun afspraken na. Werken netjes en op tijd. Van de B. voelt zich boer onder de boeren. Hij probeerde ook zelf zijn brood te verdienen met pluimvee, maar dat pakt niet goed uit, waarna hij in 2014 samen met Mathijs IJ. Chickfriend in het leven roept.