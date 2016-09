Eind dit jaar helderheid over gebruik smartphone op fiets

Eind mei kondigde minister Schultz ineens het onderzoek aan, na een gesprek met de vader van een jong slachtoffer. Het is momenteel niet verboden om op de fiets te bellen en naar muziek te luisteren. Wel moeten bestuurders op het verkeer blijven letten en mogen ze geen gevaarlijke situaties veroorzaken voor anderen.



De overheid waarschuwt vooral de jeugd via campagnes voor de gevaren van het gebruik van een smartphone op de fiets. Bij 20 procent van de ongevallen met fietsers van 12 tot 24 jaar blijkt het mobieltje een rol te hebben gespeeld. In meerdere landen is bellen op de fiets dan ook al verboden.



Critici vragen zich wel af een ban eigenlijk te handhaven is door de politie. Michael Kulkens, vader van het 13-jarige verkeersslachtoffer Tommy-Boy, maakt zich vooral hard voor het gebruik van speciale software waardoor mobieltjes op een rijdende fiets niet afgaan, zei hij in het televisieprogramma.