Eindelijk komt er een echt rechte weg

Vorige week heeft hij met een landmeter van het bedrijf Geomaat de dijk opgemeten. Met behulp van een satelliet, want dat is het meest nauwkeurig. Om de 50 meter werd een punt vastgesteld en zo kan de weg uiterst precies worden uitgevoerd. De Hollandweg moet op het beginpunt 70 centimeter hoog worden, aflopend naar nul centimeter in het midden, om vandaar weer op te lopen naar 70 centimeter. ,,Dan heb je dus echt een vlakke weg", lacht Körmeling.



Waarom hij nu precies de Hollandweg wil creëren, heeft met zijn fascinatie voor horizonten, getallenreeksen en met het fenomeen verwondering te maken. ,,De aarde is een bol en dus zit er een kromming in. Alleen ervaren wij dat nooit zo. Wij zien de horizon en zien die als een rechte lijn en dat is het dan wel. Maar wat nu als je die kromming zichtbaar en voelbaar maakt? En je daardoor echt beseft dat we heus niet op vlak terrein staan? Dat besef voelbaar maken, die verwondering oproepen, dat vind ik mooi."