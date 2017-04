'Eindhoven krijgt eerste zelfrijdende deelauto's van Europa'

Amber wil de zelfrijdende auto's midden volgend jaar al in Eindhoven en Helmond op straat hebben. Later volgen de rest van Nederland en Europa.

Volgens directeur Steven Nelemans wordt Eindhoven de eerste stad ter wereld die zelfrijdende auto's inzet voor commercieel gebruik. De auto's rijden in eerste instantie waarschijnlijk op de busbanen, zegt een woordvoerder van de startup. Pas als bewezen is dat de auto's veilig zijn, mogen ze de weg op. Het bedrijf verwacht dat dat binnen een jaar zal zijn.

Het gaat om elektrische auto's die momenteel worden gebruikt voor de autodeel-service van het bedrijf, genaamd Amber Mobility. De klanten merken aanvankelijk weinig van het experiment. ,,We laten de auto's waarschijnlijk 's nachts op lage snelheid rijden over busbanen", legt de woordvoerster uit. Het voordeel voor het bedrijf is dat medewerkers niet zelf op pad moeten om de wagens op te halen.