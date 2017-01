Eindhovense die naar Syrië wilde blijft vastzitten

Koenders vindt uitspraken Trump over NAVO 'kardinale fout'

14:45 Het zou een ,,kardinale fout'' zijn om te zeggen dat de NAVO niet belangrijk meer is of haar beste tijd heeft gehad. Dat zei minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken maandag in Brussel over de uitspraak van Donald Trump dat het militaire bondgenootschap achterhaald is.