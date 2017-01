Eindhovense Syriëganger Lieke S. beroept zich op zwijgrecht

,,Mijn cliënt vreest dat uitspraken in de rechtbank verkeerd geïnterpreteerd worden. Wat voor een moslim normaal klinkt, kan voor een niet-moslim raar overkomen.''



De in Helmond opgegroeide S. zit sinds vast op verdenking van terrorisme. Bulgarije leverde haar uit aan Nederland, nadat zij daar op 21 december was aangehouden bij de grens met Turkije. Drie maanden eerder, op 14 september, was ze opgepakt aan de grens van Turkije met Syrië. Volgens justitie wilde S. namens Islamitische Staat (IS) deelnemen aan de strijd in Syrië. In haar woning in Eindhoven zou een brief zijn gevonden waarin dat voornemen staat.



S. zit op een geheime locatie vast. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat, die bij alle verhoren aanwezig is. Familie mag ze zien na toestemming van justitie. Kaya wil niet zeggen of S. bezoek heeft gehad. ,,Het gaat naar omstandigheden goed met haar, ze probeert er het beste van te maken.''



Binnen twee weken beslist de rechtbank of S. (voorlopig) vrij komt of langer vast blijft zitten.