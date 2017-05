Eis: 10 jaar cel en tbs voor doodsteken krantenbezorgster Anita van Dijk

Anita van Dijk werd 13 mei vorig jaar tijdens haar krantenronde door Rotterdam-Delfshaven neergestoken. Rond kwart voor vijf, ze was bijna klaar met haar ochtendronde, werd ze zwaargewond gevonden naast haar fiets. Een week later overleed ze in het ziekenhuis.



De aanklager heeft M. doodslag ten laste gelegd. ,,Anita van Dijk is vanuit het niets neergestoken'', aldus de officier. ,,Het was een aanval zo heftig dat een deel van het mes in haar nek bleef steken.''



De officier van justitie acht op basis van gevonden DNA-sporen en onder meer telefoongegevens onomstotelijk bewezen dat de man Anita van Dijk met zeven messteken zodanig heeft verwond, dat zij een week later aan de gevolgen overleed.



De gevonden DNA-sporen hebben volgens de aanklaagster 'een zeer hoge bewijswaarde' en wijzen allemaal in de richting van M.



M. ontkent iets te maken te hebben met haar dood. ,,Als ik het had gedaan, zou ik het zeggen. Waarom zou ik zoiets doen? Ik weet niet meer wat ik die dag heb gedaan. Ik weet wel dat ik haar niets heb aangedaan. Ik heb geen bewuste herinneringen aan die dag.'' De advocaat van de verdachte stelt dat er geen bewijs is tegen zijn cliënt.



De rechtbank doet 14 juni uitspraak.