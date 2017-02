'Elitesoldaten gaan beveiliging Wilders overnemen'

Update Vrouw (41) bezweken na steekpartij op stoep Utrecht

28 februari Een 41-jarige medewerkster van de Rabobank, moeder van twee jonge kinderen, is dinsdagochtend vrijwel voor de deur van het hoofdkantoor van de bank aan de Croeselaan in Utrecht neergestoken. De vrouw uit Soest overleed later op de dag in het ziekenhuis. Een 31-jarige verdachte kon meteen worden opgepakt.