Emotionele oproep Marokkaanse opa slaat aan: 'Jongeren, grijp je kansen'

Hassan kwam in 1963 naar Nederland. Hij werkte eerst in de mijnen in Limburg, acht jaar lang, op 1.000 meter diepte. Werkdagen van 15 uur waren eerder regel dan uitzondering. Later verhuisde hij naar Nijmegen, en werkte daar onder meer voor Alewijnse, een bedrijf in elektrische installaties. ,,West-Europa heeft ons opgevangen, kansen gegeven. Ze hebben hier hun best gedaan voor ons destijds. Wij zijn niet naar Europa gekomen om rottigheid te trappen.''



Maar als de opa dan de huidige generatie Marokkanen ziet, dan schaamt hij zich. ,,Als ik Opsporing Verzocht kijk, zie ik allemaal jongens die mijn zoon zouden kunnen zijn. Dat zit me niet lekker.'' Ook de aanslagen in Europa hebben Hassan veel pijn gedaan, zo zegt hij. ,,Onschuldigen worden vermoord in Brussel, Parijs, Nice, Berlijn. Dat tuig rijdt mensen gewoon kapot. Ze doen dit uit naam van de islam, maar dat zijn geen moslims. Ze stellen ons in een kwaad daglicht.''