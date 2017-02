Enorme droogte bedreigt Hoorn van Afrika

Ze was er onlangs nog en zag er het gezicht van de honger. Magere koeien, magere kamelen, te uitgemergeld om nog melk te geven, en mensen die maar zitten te zitten in de schaduw van een boom. Ze doen niks, ze hangen, ze wachten, op niks. ,,Dat doet honger met je. Je wordt lam, lamlendig. Je kunt niks meer, terwijl je vaak wel tien kilometer verderop water moet halen met een kind op je rug. Je wordt gevoelig voor ziektes. Je krijgt diarree, malaria, ziektes waaraan je dood kunt gaan. Maar je gaat dus eigenlijk dood aan de honger.''



Gevoelig

Het rare is dat niemand in Ethiopië rept over een hongersnood. Het is een woord dat officiële mensen niet in de mond nemen. Het is het Ethiopische f-woord, zegt Twerda, met de f van famine (Engels voor hongersnood). ,,Daar zijn ze hier heel gevoelig voor. Het heeft een bepaalde klank, een negatieve klank, en er wordt ook een bepaalde actie bij verwacht. Ze willen af van dat zielige imago. Daarom hebben ze het altijd over 'extreme droogte'.''



Dat betekent overigens niet dat de overheid niks doet. Ze doet juist heel veel, zegt Twerda. ,,Er zijn grote infrastructurele projecten stopgezet om geld vrij te maken voor hulp. Maar het is gewoon niet genoeg.''



Volgens het Rode Kruis is er nu dertien miljoen euro nodig voor onmiddellijke hulp, voor de komende zes tot acht maanden. Met dit geld kan worden gezorgd dat de mensen kunnen aansterken. ,,Het gaat dan puur om bijvoeding, met name voor kinderen onder de vijf jaar en vrouwen die borstvoeding geven. We geven ze pap van maïs, soja en olie, een soort dikke Brinta, vol koolhydraten. Hiermee moeten ze de volgende oogst kunnen halen, in juli of augustus.''



Maar dan moet het dit jaar wél gaan regenen. ,,Ik schat de kans daarop fifty-fifty'', zegt Twerda.