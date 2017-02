Erdogan-fan krijgt taakstraf na bedreigen hoogleraar

In een uitzending van televisieprogramma Goedemorgen Nederland van WNL had Ellian, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, forse kritiek op de Turkse president. Dat schoot bij Erdogan-fan Mesut B. uit Delft in het verkeerde keelgat. ,,Als jij nu naast mij was, had ik je 100 plekken lek gestoken, kankerhoerenkind", schreef hij dezelfde dag in een Facebookbericht aan Ellian. ,,Ik ga je opzoeken", voegde hij er aan toe. Verder stond er in de mail nog iets over een lichaam 'in stukjes hakken'.