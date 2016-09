Erfgenamen niet zomaar meer opgezadeld met schuld van opa

Alsof een dierbare verliezen al niet erg genoeg is. Te veel nabestaanden kwamen afgelopen jaren voor een pijnlijke verrassing te staan nadat een vriend of familielid was overleden. Het huis van opa moest toch leeg, dus het kon vast geen kwaad om die mooie ingelijste foto van oma op het dressoir vast mee te nemen.



Vaak wisten deze nabestaanden niet dat zij met die simpele handeling de erfenis aanvaardden. Als later bleek dat opa aanzienlijke schulden had, konden zij daar niet meer vanaf. Het gevolg: onder de streep bleef er niks meer over.



En wie echt pech had schoot er met zijn privévermogen bij in. Aan die onherroepelijke, zuivere aanvaarding van een erfenis heeft minister Ard van der Steur nu een einde gemaakt. De wet is zo aangepast dat pas als spullen uit een huis van de erflater verkocht worden, de erfgenaam de gehele erfenis juridisch aanvaardt.