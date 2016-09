Ergernis over gebrekkige handelwijze overheid

,,Nederlanders zijn kritisch en geven de overheid een magere voldoende. De helft van de Nederlanders vindt dat de Nationale ombudsman zich sterk moet maken voor een betere communicatie tussen overheid en burger en voor het sneller oplossen van problemen. Ook hulp bieden aan speciale groepen zoals kinderen, ouderen en sociaal zwakkeren vindt men belangrijk. Dit is een duidelijke boodschap. Er is meer aandacht nodig voor het contact en de relatie met burgers. De overheid moet meer actief luisteren'', aldus Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.



Deskundigheid

In totaal 51 procent ergert zich aan het gebrek aan deskundigheid bij de ambtenaren. Mensen vinden dat het vaak ook lang duurt voor je een reactie krijgt op een vraag (29%). Het is daarnaast frustrerend dat er onvoldoende begrip is voor persoonlijke situaties (28%). Mensen willen het liefst ook zelf bepalen op welke manier zij contact leggen met de overheid (83%).



Niet iedereen onderneemt actie om zijn onvrede over het contact met de overheid ergens te melden. 'Teveel gedoe' is een belangrijke reden om niets te doen. Mensen kunnen voor hulp aankloppen bij de ombudsman, maar volgens de organisatie weet niet iedereen die te vinden. Daarom start maandag een campagne om de bekendheid te vergroten.