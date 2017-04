Ernstig zieke Justin hoopt op zo'n megasucces als met Tijn

Justin Hoogervorst lijdt aan acute lymfatische leukemie; een ernstige levensbedreigende ziekte, waarvoor hij al een jaar lang wekelijks chemokuren ondergaat.



Zijn grote voorbeeld in deze zware tijden: de 6-jarige Tijn Kolsteren, die eind 2016 landelijke bekendheid verwierf door als kankerpatiënt voor Serious Request 2,5 miljoen euro in te zamelen met nagels lakken.



Sinds een paar dagen verzamelt Justin oude mobieltjes en lege cartridges voor de Stichting Kanjer Wens.



De oproep staat nog maar net op Facebook, maar vindt ruimschoots gehoor. ,,Inmiddels hebben we al bijna honderd mobieltjes binnen", vertelt Justins moeder Sansiaray.



Initiatiefnemer is Peter Visser, die in het verleden namens Make a Wish ook al wensen voor ernstig zieke kinderen vervulde. ,,Ik kom vaak in het AMC om zieke kinderen te bezoeken", zegt Visser. ,,Zo kwam ik met Justin in aanraking. Ik heb in februari mijn eigen stichting Kanjer Wens opgericht."