Europarlement stemt met grote meerderheid voor CETA

Handelscommissaris Malmström koos voor een aardsere benadering: extra handel, door tariefsverlaging 500 miljoen besparing die vooral ten goede komen aan het MKB en tienduizenden nieuwe banen. De leiders van de twee grootste fracties, de christendemocraat Weber en de sociaaldemocraat Pittella, vlogen elkaar stevig in de haren. Weber verweet Pittella zijn fractie niet in de hand te hebben omdat één derde voor en de rest tegen is, en jende de Groenen: ,,Zijn jullie echt in goed gezelschap met de communisten en extreemrechts?” Pittella kaatste stevig terug: ,,Wij vragen respect, dit is hier geen kazerne en dat zal het nooit worden. Ceta is voor ons geen voorbeeld, maar het begin van een nieuw Europees handelsbeleid. Wij willen heronderhandelingen.”



Veel voorstanders, zoals ook liberaal woordvoerster Marietje Schaake, betogen dat Canada ‘het meest Europese land buiten Europa’ is en zijn premier Trudeau een populair en progressief leider. De repliek kwam van de Franse Groene Yannick Jadot: ,,Dit verdrag is uitonderhandeld door de rechtse vorige premier, Harper, en bij ons door Barroso, die nu voor Goldman Sachs werkt.” Anne-Marie Mineur van de SP verscheen in het halfrond met een protestshirt en een arm vol handtekeningen: ,,Een klein deel van de 3,5 miljoen burgers die een handtekening tegen hebben gezet.” ,,Wij hebben niets tegen Canada, maar juist met vrienden maak je niet zo’n slecht verdrag. Wij leveren ons hiermee uit aan de multinationals.”



Morgen staat Canada opnieuw centraal in het Europese Parlement. Dat wordt dan toegesproken door de Canadese premier Justin Trudeau. Hij zou al eerder gekomen zijn, maar moest toen zijn bezoek uitstellen door problemen, over het Ceta-verdrag, met Wallonië. Dat is één van de regionale Parlementen die nog steeds met een tegenstem dreigen.