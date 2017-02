Europees onderzoek: Geen grote risico's aan sporten op kunstgras

Video Kuzu blijft achter Hit­ler-ver­ge­lij­king over Wilders staan

14:37 Denk-leider Tunahan Kuzu blijft achter zijn Hitler-vergelijking over PVV-voorman Geert Wilders staan. Dit zei hij vandaag in een gesprek met RTL Nieuws. Ook van de uitspraken over de behandeling van allochtone ouderen door artsen in Nederland zegt hij geen spijt te hebben.