Ex-militair moet 12 jaar de cel in voor ombrengen echtgenote

Dollie Hanssen (43) werd in de vroege ochtend van 16 maart 2016 dood aangetroffen in haar woning in Kaatsheuvel. Ze was op gewelddadige wijze om het leven gebracht door haar man Robert B., die vervolgens zelf de politie belde. De drie kinderen van het stel, twee jongens en een meisje, bleven ongedeerd. Omwonenden reageerden geschokt op het nieuws. Van een mogelijke ruzie of problemen in het gezin had nog nooit iemand iets gemerkt.



De ex-militair bekende meteen dat hij haar had vermoord. Waarom hij dat deed, heeft hij nooit kunnen verklaren. Hij heeft steeds gezegd dat hij buiten zinnen was geraakt. ,,Kortsluiting in zijn hoofd. Hij snapt het zelf ook niet", aldus de advocaat van B.



Hanssen en B. hadden een moeizaam huwelijk en zouden gaan scheiden. De avond voor de moord was B. erachter gekomen dat Hanssen veel schulden had gemaakt en een relatie met een andere man had. Volgens de officier van justitie heeft B. de moord die nacht voorbereid en was er sprake van voorbedachte rade. Volgens de advocaat van B. ging het echter om doodslag. Hij vroeg daarom om een lagere straf van acht jaar cel. De rechter ging met hem mee, maar legde alsnog een hogere straf op.