Experiment politiekorpsen met nieuwe taser

Niet onomstreden

Sinds 2006 wordt in de Nederlandse politiek al gesproken over de inzet van dit wapen dat een niet geheel onomstreden verleden heeft. In Noord-Amerika waren tot augustus 2008 circa 300 mensen door dit wapen om het leven gekomen. ,,Ik heb grote twijfels over dit getal'', pareert Woelders. ,,Maar met de nieuwste generatie stroomstootwapens is de kans op ernstig letsel zeer gering.''



Met onder meer een opeenstapeling van ernstige incidenten tijdens de jaarwisseling nog in het collectieve geheugen, is de politie blij dat de politiek drie jaar geleden het groene licht gaf voor de proefneming met dit wapen. ,,Kijk, de politie op straat heeft in sommige situaties sterk behoefte aan een middel als de korte wapenstok of pepperspray niet effectief bleken en het gebruik van het pistool of de politiehond niet wenselijk werd geacht", aldus Woelders terwijl hij na de korte demonstratie aan de grote vergadertafel plaatsneemt.



Hij legt de Taser X, die opmerkelijk genoeg van hard plastic is gefabriceerd, in ieders zicht. ,,Het gebruik van dit zogenoemde 'less than lethal weapon' leek dus een logische stap. We hebben na een oriëntatieperiode uiteindelijk gekozen voor dit moderne type stroomwapen." De Taser X2 is overigens niet geheel onbekend bij de politie. Bij hoge uitzondering maakten arrestatieteams hier ook al eens gebruik van.



Vijftig stuks

Vanaf deze maand zal gedurende een jaar geëxperimenteerd worden met de taser. In totaal zijn er vijftig ingekocht. Politiemensen van basisteams in Zwolle en Amersfoort krijgen een korte opleiding om dit wapen te hanteren, evenals hondengeleiders in de eenheid Rotterdam. De proef is, zoals binnen politiekringen wordt genoemd, onderdeel van een bredere oriëntatie op lichtere geweldsmiddelen dan het dienstpistool.



,,Politiemensen zijn professionals die precies weten wanneer ze welk type wapen mogen inzetten'', weet Woelders. ,,Het is belangrijk dat we het geweld en de bijbehorende middelen als de taser blijven analyseren en evalueren. Daar hoort ook bij dat we onderzoeken welke geweldsmiddelen een bijdrage kunnen leveren aan de effectiviteit en legitimiteit van ons optreden.''