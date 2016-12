Experimenteren met beter onderwijs voor jongens

Dolf Hautvast, ook onderwijsadviseur, legt de nadruk op begeleiding. ,,Jongens hebben meer hulp nodig bij hoe ze hun huiswerk organiseren, zich kunnen concentreren en bijvoorbeeld school combineren met sport.''



Intelligenter

Scholengemeenschap Lek & Linge in Culemborg probeert jongens al jaren beter te bedienen. Acht jaar geleden zag de school dat in 6 vwo flink meer meisjes zaten dan jongens, terwijl ze in de eerste klas met een gelijke verdeling begonnen. ,,We raakten die jongens onderweg kwijt'', vertelt Luuk van Beers, directeur van de havo-afdeling. In een uitstelkeuzeklas (twee­de klas vmbo-t/havo en havo/vwo) zitten jongens die intelligenter zijn dan hun schoolresultaten laten zien.



Complimenten

,,Jongens zijn vaak niet gemotiveerd, sneller afgeleid en ze stellen meer uit'', zegt mentor Michiel Dissel. Van Beers: ,,We geven meer aandacht aan het proces. Wij geven complimenten voor hoe hard ze hun best doen, in plaats van voor het resultaat. Dat geeft ze meer vertrouwen.''



Elk jaar analyseert Lek & Linge of de scores naar elkaar toe kruipen. Dat gebeurt, maar dat is niet te zien in 6 vwo. Daar zitten dit schooljaar weer bovengemiddeld veel meisjes. ,,Dat kan toeval zijn'', zegt Van Beers. ,,Maar het is duidelijk dat we in deze groep niet hebben bereikt wat we wilden.''