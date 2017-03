'Explosieven' leiden tot aanhouding terreurverdachte Rotterdam

Het Openbaar Ministerie vervolgt A. voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Justitie stelt dat hij tientallen jihad-filmpjes bekeek, waaronder video’s van onthoofdingen. Daarnaast zou hij op social media in verschillende nieuwsgroepen hebben gezeten waarin nieuws over IS werd doorgegeven. Bij de huiszoeking werden naast de cobra’s ook een kalasjnikov en kogels gevonden .

Kalasjnikov

Waarom hij die kalasjnikov had, wil A. voorlopig niet zeggen. Volgens zijn advocaat John Silvis is het geen reden hem van terreurplannen te verdenken. ,,Er zijn wel meer kalasjnikovs in omloop in Rotterdam.” A. zelf zegt dat hij de IS-filmpjes uit nieuwsgierigheid bekeek. ,,Dat is niet strafbaar toch? Dat ik tot een aanslag zou komen, is echt grote onzin. Ik lees dat de AIVD me al een jaar volgt, dan vraag ik u: wat heb ik in die tijd gedaan? Ik ben niet bezig met terrorisme, ik heb nergens opgeroepen tot aanslagen.” De Rotterdammer wil dan ook worden behandeld als een ‘gewone’ verdachte en niet langer vastzitten op de speciale, strenge terreurafdeling van de gevangenis in Vught.