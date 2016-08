Extra aandacht voor zorg en veiligheid in begroting voor 2017

De afgelopen dagen heeft het kabinet de laatste puntjes op de i gezet. Asscher zei ook dat, zoals gebruikelijk in augustus, aan de koopkracht is gesleuteld. Ouderen en mensen met een laag inkomen zouden er volgens ramingen op achteruit gaan. Volgens Asscher is het gelukt om dit te corrigeren met ,,het nodige passen en meten en duwen en trekken''.



Donderdag werd bekend dat de verschillende inkomensgroepen er volgend jaar door de bank genomen 1 procent op vooruit gaan. Maar het is niet mogelijk te beloven dat niemand er op achteruitgaat. Er wordt gekeken naar groepen, maar de effecten voor individuele mensen kunnen verschillen.



Voor de zomer werden de regeringspartijen VVD en PvdA het al eens over hoofdlijnen voor de begroting van 2017. Daardoor is er in totaal 1,2 miljard euro extra voor Defensie, politie, justitie, zorg en onderwijs. Een geplande bezuiniging op verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten is geschrapt.



Maar hoe de plannen en cijfers er precies uitzien is nog onbekend. Die komen op Prinsjesdag. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën liet vrijdag na het laatste begrotingsoverleg wel weten dat hij ,,een tevreden man is''.