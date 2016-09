Extra geld voor gelijke kansen in onderwijs

De maatregelen zijn bedoeld om kinderen van laagopgeleide ouders dezelfde kansen te geven als kinderen van ouders die wel verder hebben geleerd. Bussemaker maakt de maatregelen maandag bekend. De PvdA-minister opent dan het mbo-jaar bij Lentiz Life College in Schiedam, het hogeschooljaar op de Haagse Hogeschool en het academisch jaar aan de VU.



,,Ieder kind, iedere student verdient een gelijke kans. Daar hebben we iedereen in de samenleving bij nodig. Maar het onderwijs kan en moet hier een stuwende kracht in zijn", aldus Bussemaker.



De minister had in mei al laten weten dat ze extra geld zou uittrekken als dat nodig zou zijn. Ze noemde de groeiende ongelijkheid in het onderwijs toen een ernstige zaak, die om actie vroeg. Kinderen van hoogopgeleide ouders blijken meer kansen te krijgen dan die van laagopgeleide ouders.

Een van de problemen is de hoge uitval onder studenten die zijn overgestapt van mbo naar hbo. Omdat er al veel is geprobeerd om de uitval tegen te gaan, nodigt Bussemaker ook studenten in het mbo en hbo uit om zelf met plannen te komen voor een betere overgang. Van de 7,5 miljoen euro is de helft bestemd voor de plannen van de studenten en de andere helft voor de onderwijsinstellingen.



Gratis

Een andere maatregel is dat vanaf volgend jaar iedereen gratis mee kan doen aan selecties bij bijvoorbeeld hotelscholen en kunstopleidingen. Dit moet de financiële drempel wegnemen. Een selectieprocedure kost gemiddeld 50 tot 80 euro, maar de kosten kunnen oplopen tot 225 euro