Extra hulp voor huisdieren Italië na beving augustus

600 kilo dierenvoeding, eetbakjes, mandjes, dekens, hondenkussens en een bench gaan vandaag in een bestelbus naar het aardbevingsgebied in

Zwerven

De Hoevelakense was vorig jaar geraakt door beelden op tv over de achtergebleven huisdieren in Amatrice, waar 230 doden vielen door de aardbeving. Ene Gianfranco del Giudice zorgt daar nu voor de zwervende (huis)dieren van de overleden en geëvacueerde inwoners. Ivana belde Sandra en stelde voor een actie op te zetten om ter plekke te gaan helpen. ,,Vaak ben je machteloos, nu kunnen we wat doen'', zegt ze. Sandra deed spontaan mee en de actie 'Help Ons Helpen Amatrice Italië' was geboren op Facebook. Monique sloot zich aan. ,,We zijn alle drie grote dierenliefhebbers, zelf heb ik twee honden en drie katten, Sandra heeft ook honden en katten en Monique heeft vijf honden."